Kean salta Cagliari: è a Parigi per motivi personali

Moise Kean salterà la partita delle 18,30 che vedrà la Fiorentina impegnata a Cagliari. Forfait dell’ultimo minuto per l’attaccante, una situazione non legata a problemi fisici. Kean ha lasciato la Sardegna per andare a Parigi, motivi personali alla base della decisione.

Foto: sito Fiorentina