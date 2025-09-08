Kean risponde ad un autogol di Locatelli: è 1-1 tra Israele e Italia all’intervallo

08/09/2025 | 21:35:43

E’ terminato il primo tempo della gara tra Israele e Italia. E’ 1-1 a Debrecen, con Israele che ha messo paura alla Nazionale azzurra.

Italia che rischia subito dopo 4 minuti. Da azione di corner l’Israele la sblocca clamorosamente. Mischia in area, Dimarco nel rinviare di testa si porta la palla in rete. Ma c’era un chiaro fallo su Donnarumma e la rete non viene validata. Ma al 16′ arriva il meritato vantaggio di Israele con un’azione sulla destra e un cross basso dal fondo su cui Locatelli pasticcia e la mette nella propria porta.

Israele che rischia addirittura il raddoppio, al 20′ conclusione di Solomon, para Donnarumma. Alla mezz’ora, prova la reazione Locatelli. Lo juventino scheggia la traversa in acrobazia e poi Kean si mangia un gol sul tocco di Mancini.

Ma l’attaccante della Fiorentina si riscatta al 40′. Grande lancio di Barella per Retegui che serve Kean, bravo ad accentrarsi e a beffare il portiere israeliano con un destro rasoterra. E’ 1-1. Ultimo brivido al 46′ con una punizione di Dan Biton, centrale. Para Donnarumma. Dopo la paura, l’Italia rimette in piedi la gara, è 1-1 all’intervallo con Israele.

Foto: X Italia