Kean ripaga subito la fiducia di Allegri: Juve avanti 1-0 all’intervallo

Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Juventus ed Empoli. I bianconeri passano subito in vantaggio all’8′ quando Moise Kean sfrutta al meglio il cross sul primo palo di Kostic. Al 33′ arriva una grande occasione per l’Empoli, ma Destro non sfrutta l’errore di Cuadrado e centra Szczesny. Poi al 35′, invece, sarà la Juventus ad avere l’occasione per trovare il gol del raddoppio: grande doppio passo di Cuadrado al limite dell’area, imbucata per McKennie ma Vicario è bravo a chiudere la porta all’americano. Termina così 1-0 il primo tempo all’Allianz Stadium.

Foto: Instagram Juventus