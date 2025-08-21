Ferrari (dg Fiorentina): “Siamo ai dettagli per il rinnovo di Kean”

21/08/2025 | 20:05:54

Il direttore generale della viola, Alessandro Ferrari, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky a margine del match tra Polissya e Fiorentina valido per l’andata dei playoff di Conference League. Ferrari ha parlato in particolare del futuro di Moise Kean: “Sta benissimo con noi, siamo ormai ai dettagli per il rinnovo. È la prima persona che ha voluto farci sapere che stava a Firenze”. La nostra anticipazione sul rinnovo di Kean risale all’8 luglio scorso.

Foto: Instagram Kean