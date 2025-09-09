Kean-Retegui, intesa vincente: i numeri degli attaccanti azzurri

09/09/2025 | 15:45:15

L’Italia ha ritrovato i gol (tralasciando quelli subiti) e i risultati che mancavano da tempo. Le due vittorie su due della gestione Gattuso non devono però buttare fumo negli occhi, ma possono certamente aiutare un gruppo sprofondato in fondo a un tunnel di incertezze e preoccupazioni. Grazie al pirotecnico 5-4 contro Israele, gli azzurri hanno agguantato il 2° posto nel girone di qualificazione ai Mondiali. Un risultato che solo qualche mese fa sembrava quasi irraggiungibile, indipendentemente dal valore tecnico (almeno sulla carta) superiore rispetto alle dirette concorrenti. Il duo Kean-Retegui sembra funzionare. Più dei gol messi a referto dai due giocatori, il dato che fa sorridere è quello legato alla partecipazione al gol. Infatti, nelle ultime 2 gare disputate (le uniche che hanno visto Kean e Retegui nello stesso momento in campo), l’ex attaccante dell’Atalanta ha fornito ben 3 assist al compagno di reparto. Un feeling che potrà fare la fortuna dell’Italia nel presente e nel futuro recente, ma che necessita di un supporting cast di livello in grado di creare maggiore imprevedibilità alle difese avversarie. Questo Ringhio lo sa bene, ma non dipenderà soltanto dalla sua accurata selezione. Le rivoluzioni partono dal basso.

Foto: Instagram Azzurri