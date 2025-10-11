Kean, Retegui e la prima di Pio Esposito. L’Italia batte l’Estonia 3-1 (papera di Donnarumma)

11/10/2025 | 22:41:36

L’Italia fa il suo e batte 3-1 l’Estonia a Tallin, in una gara che vede la Nazionale di Gattuso approcciare bene e creare diverse palle gol.

Vantaggio Italia dopo pochi minuti. La sblocca Moise Kean. La rete dell’attaccante della Fiorentina nasce da sinistra: Raspadori appoggia per Dimarco, che imbuca per il bomber della Fiorentina. Controllo e colpo col destro, nulla da fare per il portiere estone. Al 15′, Kean deve uscire per un problema alla caviglia. L’attaccante mette male il piede che si gira in maniera anomala e l’attaccante va ko. Al suo posto entra Pio Esposito. La Nazionale azzurra colleziona diversi calci d’angolo e palle gol per rimpinguare il punteggio. Alla mezz’ora, calcio di rigore per la Nazionale italiana. Dagli 11 metri va Retegui che però si fa parare il tiro, che finisce poi anche sul palo. Ma l’attaccante si riscatta al 38’azione ben sviluppata sulla sinistra, bella palla di Orsolini per Retegui che insacca il 2-0, mettendosi alle spalle l’errore. Finisce 2-0 il primo tempo per l’Italia.

Nella ripresa, ritmi che si abbassano, l’Italia gestisce e prova a pungere l’Estonia. Al 74′ arriva il tris. Primo gol in nazionale per Pio Esposito che la butta dentro dopo essere stato servito da Spinazzola. Conclusione da attaccante vero dell’interista che trova la prima gioia in Azzurro. Neanche il tempo di festeggiare che l’Estonia accorcia al 76′. Papera clamorosa di Donnarumma. Rauno Sappinen, attaccante estone classe ’96 insacca la rete. Cross dalla sinistra, intercetta Donnarumma, la palla gli scivola, l’avversario segna.

Foto: X Azzurri