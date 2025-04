La Fiorentina non avrà Moise Kean per la sfida di domani contro l’Empoli, l’attaccante resterà a Parigi, negli scorsi giorni aveva lasciato il ritiro di Cagliari a poche ore dalla sfida contro la squadra di Nicola per gravi motivi personali. Non c’è ancora certezza sul ritorno di Kean, la Fiorentina spera di averlo per la prima semifinale di Conference contro il Betis.

Foto: sito Fiorentina