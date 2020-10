Kean manda messaggi a Mancini: primi due gol con il PSG

Dopo l’esordio in Ligue1 con il PSG in cui è rimasto a secco, sono bastati solo tre minuti a Moise Kean per trovare il primo gol con la maglia dei transalpini. Dopo venti minuti l’attaccante ex Juve si è ripetuto, siglando anche la prima doppietta con il club parigino.

Un messaggio in più al Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, che ha sempre creduto nel giovane classe 2000 e che riceverà da questa serata un’ulteriore conferma in ottica dei prossimi Europei.

Foto: Twitter Psg