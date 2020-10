Kean, primi sorrisi in Champions: doppietta che pesa

Ricordiamoci che ha vent’anni, classe 2000. Il talento di Moise Kean non può essere messo in discussione, soltanto che l’ex Juve aveva bisogno di dimenticare l’Everton e un’esperienza non molto ricca di soddisfazioni. Gli hanno dato il Paris Saint-Germain e si è messo subito di buzzo buono per recuperare il terreno perduto. Una doppietta in campionato, altri due squilli per l’esordio in Champions con il suo nuovo club in casa del Basaksehir. Un colpo di testa dopo un’iniziativa di Mbappé, il raddoppio da opportunista, in una serata condizionata dall’infortunio a Neymar. Per Kean una notte turca da incorniciare.

Foto: twitter psg