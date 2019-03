Kean: “Io predestinato? Ringrazio Mancini. E i trucchi di CR7…”

Kean si è concesso ai microfoni di Rai Sport dopo il primo gol in azzurro. “Io un predestinato? Ringrazio il mister, mi alleno sempre con continuità, mi faccio trovare pronto. Secondo migliore marcatore giovane di sempre? Un motivo in più per lavorare meglio. Cristiano Ronaldo mi ha insegnato qualche trucco? Certo, accanto a lui imparo ogni giorno, sempre di più. Quando Mancini mi ha detto che avrei giocato ero carico, contento. Ringrazio Immobile mi ha dato una grande palla e mi ha consentito di segnare. La posizione? Gioco dove mi mette Mancini”.