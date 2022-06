Kean per Paredes: quell’idea scambio nata oltre un mese fa

Moise Kean al Paris Saint–Germain. Leandro Paredes alla Juve. Un’idea che oltre un mese fa, era il 16 maggio, rappresentava una grande sorpresa. Adesso non più. E cambia poco che non ci sia più Leonardo, ora è operativo Campos. E Paredes forse ha capito che i suoi spazi nel nuovo corso PSG, con l’arrivo di Galtier, potrebbero restringersi. Kean sarebbe felice di tornare in Francia nel club dove si è trovato bene, esattamente come Paredes vedrebbe di buon occhio il ritorno in Italia, già sfiorato in diverse occasioni. Situazione da seguire.

Foto: Twitter Juventus