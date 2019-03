Kean, parla la mamma: “In casa lo chiamiamo Mosè, è stato un miracolo. Juve? Una notte…”

Moise Kean in pieno magic moment. L’attaccante classe 2000, protagonista nelle ultime gare della Juve, ha trovato anche il gol all’esordio assoluto in Nazionale maggiore. Per parlare di Moise, è intervenuta ai microfoni di Tuttosport la madre Isabelle. Queste le sue parole: “La Juve? In casa di soldi ne entravano pochi. Mi ha chiamato in piena notte, alle 5 e mezza. Mi sono spaventata, pensavo che gli fosse successo qualcosa. Invece mi dice: ‘Mamma, c’è una sorpresa per te’. Io gli ho risposto: ‘Non dirmi che non hai firmato con la Juve’. E lui: ‘No, mamma, ho firmato e tu da oggi non lavori più e vieni a vivere a Torino con me’. Lo hanno accolto che era un bambino e me lo hanno trasformato in uomo. Lo hanno fatto studiare e allenare, lo hanno svezzato: non solo in campo ma anche nella vita fuori. Gli hanno fatto da padre. Mosè è nato nel 2000. Sa perché noi il piccolo di casa lo chiamiamo così? Perché la sua nascita è stata un miracolo. I dottori mi avevano detto che non avrei potuto avere altri figli, io piangevo e pregavo. Una notte ho sognato Mosè, era venuto per aiutarmi e dopo quattro mesi sono rimasta di nuovo incinta”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus