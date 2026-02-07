Kean: “Oggi ci è andata di sfiga. Paratici grande dirigente, farà grandissime cose”

07/02/2026 | 23:33:59

Moise Kean ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro il Torino: “Sto bene, sono contento di stare meglio. Bisogna essere sempre molto positivi. Io sono credente e non bisogna mollare. Oggi ci è andata un po’ di sfiga ma cercheremo di lavorare sempre di più. Nei minuti finali bisogna stare un po’ più attenti e difendere meglio su quei palloni lì. Non ci abbatteremo, cercheremo di lavorarci su e di non fare più quegli errori. Firenze merita di più. Si può sempre fare meglio in tutti i sensi. Non mi accontento facilmente e ogni volta so che devo migliorare, ci lavoro. Ora devo farmi trovare pronto alla prossima occasione come è successo oggi. Paratici mi conosce da tanto tempo e farà grandissime cose perché è un grande dirigente. Adesso bisogna solo lavorare tutti i giorni per ottenere il risultato che vogliamo. Le sue parole fanno piacere, è un’ottima persona e mi ha sempre aiutato e fatto crescere. Spero che possa dare un grande contributo alla Fiorentina”

Foto: Instagram Fiorentina