Kean, nulla di grave: esami negativi, domani la decisione finale

12/10/2025 | 19:21:11

I primi riscontri della giornata sembrano indicare che l’infortunio di Kean non sia grave. L’attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana era stato portato nel pomeriggio in una struttura per sottoporsi a degli esami strumentali. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, il che significa che il calciatore resterà almeno per oggi in gruppo con gli Azzurri. La decisione definitiva arriverà domani, quando il nazionale si sottoporrà a una risonanza magnetica a Udine, dopo la quale si deciderà se potrà rimanere aggregato al gruppo o se dovrà fare ritorno a Firenze.

Foto: Instagram Azzurri