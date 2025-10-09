Kean: “Non permetterò a nessuno di fermarmi. Ho degli obiettivi e devo raggiungerli a qualunque costo”

09/10/2025 | 23:15:56

Moise Kean attaccante della Fiorentina e della Nazionale, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale si è sfogato dopo le critiche che gli sono state rivolte nelle scorse settimane.

Queste le sue parole: “Il problema che le persone hanno con me è che le vedo chiaramente. Siate grati per il bene e per il male. Negli alti e bassi, non permetterò a nessuno di fermarmi. Ho degli obiettivi che mi sono prefissato e devo raggiungerli a qualunque costo. Dio è grande!”.

Foto: sito Fiorentina