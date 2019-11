Kean: “Non penso al mercato. La Premier? Serve tempo per ambientarsi”

Dopo la doppietta in Under21 di martedì sera, Moise Kean è ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. L’ex attaccante della Juventus ha prima parlato degli errori fatti con Zaniolo e poi alla voglia di riconquistarsi un posto nella nazionale maggiore: “Si, abbiamo sbagliato. E adesso c’è solo un modo per rimettersi in carreggiata: testa bassa e lavorare. Alla Nazionale maggiore puntano tutti, è chiaro che lo stesso possa valere per me, ci spero”. E su Nicolato: “E’ un grande tecnico che sa motivare molto bene”.

Sul possibile ritorno in Italia a Gennaio: “Io non penso al mercato ora, ci pensano gli altri. Io guardo al presente, voglio solo allenarmi e giocare”. Conclude esprimendo un parere sul campionato inglese: “La Premier League è un campionato molto diverso dalla Serie A, serve tempo per ambientarsi. Ecco, se devo pensare a un obiettivo nell’immediato è solo quello di prendermi un posto da titolare nell’Everton e lavorare in questa direzione”.

Foto: Profilo Twitter Everton