Kean: “Mi sentivo il Paese sulle spalle. Gattuso ci spinge a non mollare mai”

26/03/2026 | 22:58:54

Moise Kean ha parlato a Sky dopo la vittoria sull’Irlanda del Nord: “Manca ancora una partita, ci manca un altro passo, ma siamo positivi e dobbiamo continuare così. L’Irlanda è una buona squadra, dovevamo ancora studiarli un po’. La nostra partita stasera è stata ottima, ora testa alla prossima. Mi sono sentito il Paese sulle spalle. È stato bello, spero di essere ancora di aiuto alla squadra e al Paese. Siamo forti e spero di dare ancora il mio contributo. Gattuso? Il mister ha un grandissimo attaccamento alla maglia, ci dà ottimi spunti e ci spinge a non mollare mai”.

Foto: Instagram Azzurri