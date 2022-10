Kean-McKennie e doppio Rabiot: poker d’autore della Juventus contro l’Empoli

I bianconeri passano subito in vantaggio all’8′ quando Moise Kean sfrutta al meglio il cross sul primo palo di Kostic. Al 33′ arriva una grande occasione per l’Empoli, ma Destro non sfrutta l’errore di Cuadrado e centra Szczesny. Poi al 35′, invece, sarà la Juventus ad avere l’occasione per trovare il gol del raddoppio: grande doppio passo di Cuadrado al limite dell’area, imbucata per McKennie ma Vicario è bravo a chiudere la porta all’americano. Appuntamento solo con il gol solo rimandato. Infatti, al 55′, la Juventus raddoppia proprio con McKennie che, sul corner battuto da Cuadrado, stacca sopra tutti e spedisce sotto la traversa, di testa. Al 64′ l’arbitro Fabbri, aiutato dall’assistente, nega la gioia della doppietta a Kean a causa della sua posizione di fuorigioco al momento del cross di Kostic. All’81, ancora una volta da calcio d’angolo, arriva anche il tris bianconero con Rabiot. Appena 3 minuti dopo, all’84’, ci sarebbe potuta essere la gioia per Milik, ma il polacco spreca il cioccolatino di Cuadrado. La Juventus continua ad attaccare e all’85’ sfiora la rete del 4-0 con Miretti, ma Vicario chiude la porta. Il portiere degli azzurri sarà decisivo anche al 91′ quando chiuderà, ancora una volta, la porta a Milik. Nonostante gli sforzi di Vicario, il poker della Juve arriva al 94′ con la doppietta di Rabiot. Termina così 4-0 all’Allianz Stadium, la Juventus trova la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 19 punti.

Foto: Instagram Juventus