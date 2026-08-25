Kean-Leao: errori di strategia e di valutazione

25/08/2026 | 23:20:12

Moise Kean e Rafa Leao ci accompagneranno in questi ultimi giorni di calciomercato, ma ci sarebbero alcune cose da dire senza filtri. Abbiamo esaltato le operazioni della Fiorentina, tuttavia la gestione della vicenda relativa all’attaccante è un errore. Un club deve fissare una deadline, non può farsi portare a spasso, non esiste agente al mondo in grado di condizionare. Ieri vi abbiamo svelato che il Como avrebbe presentato una proposta di 40 milioni bonus compresi per Kean, ci sono state conferme totali 24 ore dopo. La Fiorentina chiede di più (45 milioni), vedremo se cambierà idea, in ogni caso servirebbe metterci un punto. In un senso o nell’altro. Quanto a Leao, il Milan è libero di fare qualsiasi cosa ma pensare che la valutazione possa essere superiore ai 40-45 milioni dopo una stagione non tramandare è una forzatura. Se Mendes riuscisse a portare un amatore a quei livelli di spesa, il Galatasaray ci proverà ancora, bisognerebbe fargli una statua e ringraziarlo a vita. Di sicuro non lo escludiamo, il mercato ogni tanto fa miracoli…

Foto: X Milan