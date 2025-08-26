Kean: “La Fiorentina ha tirato fuori il meglio di me. La Serie A è salita di livello”

26/08/2025 | 18:41:28

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato al magazine GQ.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante”.

Merito anche dei tifosi: “I tifosi della Fiorentina mi hanno fatto sentire a casa, al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, e in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva. Quello di cui avevo bisogno”.

Foto: Instagram Kean