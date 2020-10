Kean: “Juve? Potevo tornare, con la famiglia ho scelto il Psg”

Moise Kean, nuovo attaccante del Psg, è stato intervistato dai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale Italiana. Queste le parole dell’attaccante azzurro: “Nazionale? Questo gruppo mi piace tanto: è nuova, i compagni sono bravissimi, mi aiutano sempre. La cosa che ci rende molto forti è che Mancini ci dà fiducia. Questo vale soprattutto per me che sono così giovane. Dare fiducia ad un giovane non è facile e vorrei ripagarla in campo. Razzismo? Io penso che queste cose non dovrebbero accadere ancora, perché il razzismo è una brutta bestia. Penso che l’Italia sia un paese splendido. Psg? Mi ha dato sicuramente grandissima emozione, mi aspetto di imparare tanto da questa bellissima esperienza e di portare tanti risultati a casa. Non mi è dispiaciuto lasciare il calcio inglese, la cosa non mi è toccato tanto, sono andato in Francia per imparare. Juve? Potevo tornare, ma la decisione è stata presa con la mia famiglia.”

Foto: twitter Juve