Moise Kean sarà il nuovo attaccante della Juve, una scelta convinta fin dai primi minuti dell’addio di Cristiano Ronaldo. La Juve ha voluto investire su un attaccante giovane. Confermata anche la formula, quella che avevamo svelato: non prestito con diritto, ma l’obbligo che la Juve aveva accettato già stamattina. Quindi conferme totali su tutto il fronte. Non resta solo che aspettare Kean in Italia.

Foto: Twitter Juve