Kean, il padre: “Moise tifava Inter. La Juve? Mi deve due trattori. E sul futuro…”

Il padre di Moise Kean, attaccante della Juve e della Nazionale, è stato intervistato ai microfoni di Rai Radio1, durante la trasmissione Un Giorno da Pecora. Queste le sue parole: “Per chi tifava Moise da bambino? Era dell’Inter, perché gli piaceva Oba Oba Martins. Quando andavo in giro con lui mio figlio mi diceva: ‘ti prego, comprami la maglia di Martins!’ Da bambino però Moise giocava nel Toro… io l’ho mandato alla Juve perché sono tifoso bianconero. Ora sono contentissimo, anche se ho un problema con la società Juve: non mi danno più biglietti per andare allo stadio. Come mai? C’è stato un problema. Io e la mamma di Moise siamo separati e lei, in passato, voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Io gli dissi che lo avrei fatto restare in Italia ma in cambio avrei voluto due trattori. Loro mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. E invece non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più. Futuro? Io lo voglio per sempre alla Juve, che è nel mio sangue: io sono nero e il mio sangue e bianco”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus