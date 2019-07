Kean, il fratello avvisa i tifosi dell’Everton: “Siete pronti per la WOAH?”

Moise Kean presto diventerà un nuovo calciatore dell’Everton. L’attaccante italiano di origine ivoriana domani sosterrà le visite mediche per conto del club di Liverpool, intanto il fratello Giovanni, attraverso una storia Instagram, ha praticamente annunciato il suo approdo in Premier League mandando un messaggio ai tifosi inglesi: “Siete pronti per la WOAH? (la danza con la quale esulta Kean dopo ogni gol, ndr)”. Pertanto, Kean è pronto a rendersi protagonista con la maglia dell’Everton.

Foto: Giovanni Kean Instagram