Kean: il Como mai interessato. La Fiorentina felice di tenerlo

03/08/2026 | 23:30:03

Moise Kean e il Como: come raccontato a partire dallo scorso 20 luglio e confermato dai fatti, mai c’è stata una trattativa e neanche il semplice interesse. Tra i due club alcun tipo di contatto, quanto accaduto nelle ultime due settimane è la conferma che siamo rimasti al punto di partenza. Fabregas cerca un altro tipo di attaccante, la Fiorentina è felice di trattenere Moise e lo avrebbe sacrificato solo per una mega proposta. Che mai sarebbe arrivata da Como, malgrado avessero addirittura parlato di un incontro tra i club in questa settimana. Morale: ognuno andrà per la strada di competenza, senza il minimo contatto tra società in direzione Moise Kean.

Foto: Instagram Kean