Kean: “Gattuso ha portato quello che non avevamo, speriamo di andare avanti così”

05/09/2025 | 23:25:06

Moise Kean, attaccante della Nazionale, che ha sbloccato la gara contro l’Estonia, ha parlato a Rai Sport.

Queste le sue parole: “Era importante dare un impatto appena scesi dagli spogliatoi. Nel primo tempo siamo stato un po’ timidi, ma nel secondo abbiamo concluso bene e speriamo di andare avanti così”.

Ti sei trovato bene con Retegui? “Assolutamente, Mateo è un grande attaccante e mi trovo molto bene davanti con lui. Speriamo di fare tante partite insieme”.

Cosa vi ha dato Gattuso? “Il mister ci ha dato grinta, quello che ci mancava. Ci ha portato quello che non avevamo, speriamo di andare avanti così”.

Sei stato acclamato da tutto lo stadio: “Quando gioca l’Italia, siamo tutti uniti. Oggi era importante dare un impatto”.

Foto: Instagram personale