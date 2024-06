Kean-Fiorentina, un lungo inseguimento verso il traguardo

Moise Kean viaggia spedito verso la Fiorentina. Confermiamo quanto vi abbiamo svelato negli ultimi giorni, pressing di Palladino compreso. Una rincorsa, quella viola, che parte da gennaio e che adesso può davvero concretizzarsi. La Juve ha dato il via libera, non esistono particolari problemi di ingaggio. Una cosa da chiarire: a un anno dalla scadenza il cartellino di Kean non è valutato 20 e neanche 17-18. Anzi, se si chiudesse entro il 30 giugno si potrebbe andare qualche milione sotto i 15 milioni per questioni di bilancio Juve che aiuterebbero i viola ad avere un piccolo ma significativo sconto. Tra tanti nomi accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni, alcuni davvero senza fondamento, l’opzione Kean è quella più concreta e può decollare presto. Possibile che non sia l’unico investimento del club viola nel reparto offensivo.

Foto: Instagram Juventus