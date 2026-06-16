Kean-Fiorentina, le proiezioni sono quelle di 10 giorni fa

16/06/2026 | 23:50:45

Non ci sono incedibili, dipende sempre dalle condizioni. E il discorso vale anche per Moise Kean che ha una clausola da 62 milioni: nessuno fin qui si è avvicinato, nessuno ha preannunciato fin qui una proposta anche inferiore per l’attaccante. Prevale soprattutto quanto vi avevamo raccontato una decina di giorni fa, ovvero che le parti (Fiorentina e attaccante) sono orientate a procedere senza scossoni e con reciproco gradimento. Il mercato è lungo, ma questa è una base di partenza significativa.

Foto: Instagram Fiorentina