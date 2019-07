Kean-Everton, Khedira-Arsenal, Cancelo-City. Il punto sulle uscite Juve

La Juventus è attiva anche per quanto riguarda il mercato in uscita. I bianconeri, infatti, hanno ricevuto un’offerta di 30 milioni di euro più bonus da parte dell’Everton, che . I Toffees sono alla ricerca di un attaccante, dopo la cessione di Lookman al Lipsia, e hanno messo nel mirino il classe 2000 dei bianconeri, protagonista della seconda parte dello scorso campionato ma comunque in uscita. Si va verso la definizione della trattativa, impostata da giorni, tra il club inglese e i campioni d’Italia, che puntano a mantenere la recompra del 19enne. Anche Sami Khedira può liberarsi dalla Juventus: il tedesco è finito nel mirino dell’Arsenal, a caccia di un centrocampista. Quello di Khedira sarebbe un percorso inverso rispetto a quanto fatto da Aaron Ramsay, arrivato proprio dai Gunners, e l’ex Real Madrid sta valutando la destinazione più gradita. Infine, restando in tema Premier, a Guardiola piace molto Joao Cancelo: una possibile operazione in entrata per il suo Manchester City e in uscita per la Juventus.

Foto Twitter Juventus