Kean: “Era importante vincere, crediamo nella qualificazione. Con Retegui bella intesa”

08/09/2025 | 23:44:36

Moise Kean, attaccante della Nazionale, ha parlato alla Rai dopo la vittoria contro Israele e la doppietta personale, toccando i 10 gol in Azzurro: “Crederci fino all’ultimo è il bello del calcio, stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa il risultato. Con Retegui mi trovo bene, pian piano ci stiamo cominciando a capire e tra di noi c’è intesa. Era importante vincere, in questo sport ci si può aspettare di tutto. E’ stato strano giocare senza tifosi, ma abbiamo dato un ottimo segnale a chi ci ha seguito da casa. Crediamo nella qualificazione, siamo un’ottima squadra e abbiamo un ottimo commissario tecnico: possiamo fare tanto”.

Foto: X Azzurri