Kean entra e segna al 92′: tre punti di platino per la Fiorentina

04/01/2026 | 17:05:00

Terminato il match delle 15 tra Fiorentina e Cremonese.

Nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare la gara nel primo tempo, nonostante i padroni di casa siano partiti con il piede giusto, creando diverse occasioni da rete. La più importante è stata il colpo di testa di Parisi, che si è stampato sulla traversa.

Al 37′ del primo tempo l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Fiorentina per un fallo in area di Baschirotto su Piccoli, ma dopo la revisione al VAR la decisione viene revocata. Risultano legittime le proteste della Fiorentina, in quanto non si notano irregolarità in occasione del contatto tra l’attaccante e il difensore di Nicola. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia: la Fiorentina continua ad attaccare senza però riuscire a trovare la rete del vantaggio. Tutto cambia con l’ingresso di Moise Kean che al 90+2′ trova la rete del vantaggio che regala così la seconda vittoria in campionato alla viola.

Foto: Instagram Fiorentina