Kean e Zaniolo di nuovo insieme: sei anni fa l’ultima volta da titolari

In questo 26° turno di Serie A la Fiorentina scenderà in campo contro l’Hellas Verona. Una gara non così scontata, ma che rimane comunque alla portata della Viola che ha tutte le carte in regola per portare i tre punti a casa. In termini di formazione Palladino potrebbe schierare dal 1′ di gioco Zaniolo, andando così a formare un duo, con il suo amico Kean, che non si vedeva da tanto tempo. Più precisamente i due non partono insieme da titolari dal 2019, ai tempi della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. Un’emozione unica, dunque, per i due amici che hanno intrapreso percorsi diversi, ma si sono ritrovati a Firenze, dopo l’arrivo dell’ex Roma nella sessione invernale di calciomercato.

FOTO: Instagram Kean