Kean è tornato a Firenze: oggi allenamento con la squadra

29/04/2025 | 11:00:29

Moise Kean è tornato a Firenze dopo essere andato via da Cagliari la scorsa settimana alla vigilia dell’impegno con la squadra di Nicola. Nel pomeriggio l’attaccante sarà al Viola Park per la prima seduta con i nuovi compagni, a tre giorni dalla semifinale di andata di Conference League a Siviglia. Un recupero fondamentale per le ambizioni della Fiorentina che spera di restare agganciata fino alla fine alla corsa Champions.

Foto: sito Fiorentina