Kean e la Juve: dove eravamo rimasti?

Moise Kean e la Juve: una storia del passato che oggi è pronta, anzi prontissima a scrivere nuove pagine. Intanto diamo un occhio a quelle già scritte: il classe 2000 in bianconero si è laureato 2 volte Campione d’Italia e ha conquistato una Supercoppa Italiana. 21 presenze condite da 8 gol per un totale di 684 minuti giocati, ai quali vanno aggiunti i 61 match disputati tra Juventus U17, U19 e Primavera, con 43 reti e 5 assist.

Ora Kean non è più un ragazzino, è sicuramente maturato molto dopo il trasferimento all’Everton (che fruttò ben 28 milioni di euro alla Juve), e l’avventura in prestito al PSG, vedremo se sarà abbastanza per una stagione sotto i riflettori alla corte di Max Allegri. La Juve ha perso Cristiano Ronaldo, è vero. Ma fin dai primi istanti ha puntato sul 21enne Kean, per un roseo futuro insieme.

Foto: Instagram personale Kean