Kean: “Dobbiamo essere noi a spostare la stagione, possiamo ancora fare delle belle cose”

26/10/2025 | 20:47:11

Moise Kean ha parlato a DAZN dopo Fiorentina-Bologna: “A spostare la stagione possiamo essere solo noi, ora proveremo a lavorare per fare meglio. Il rigore non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho cercato di essere positivo. Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo che può fare belle cose. Dobbiamo essere positivi in vista di Milano contro l’Inter”.

Foto: Instagram Fiorentina