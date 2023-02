Kean-Di Maria, bis della Juve allo Spezia. Bianconeri al settimo posto

Bis della Juventus al Picco, decidono le reti di Kean, nel primo tempo, e Di Maria nella ripresa. Dopo appena 25′, i padroni di casa sono stati costretti a sostituire Dragowski a causa di un problema muscolare, al suo posto Federico Marchetti. Al 32′ si sblocca la gara con il primo gol nel 2023 di Moise Kean bravo a sfruttare al meglio il cross dalla sinistra di Kostic. Immediata la reazione dei padroni di casa, ma gli uomini di Lerieri non riescono a trovare l’ultimo passaggio per poter impensierire la difesa bianconera. Nella ripresa Allegri inserisce di Maria ed è proprio l’argentino a regalare ai bianconeri il 2-0 sul campo dello Spezia: rasoiata da fuori area del Fideo, già protagonista nella costruzione dell’azione. Nulla da fare per Marchetti, doccia gelata per i padroni di casa che stavano inseguendo il pareggio.