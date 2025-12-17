Kean contro le critiche: “Gesù era letteralmente perfetto e la gente lo odiava. Non dare valore a ciò che gli altri pensano di te”

17/12/2025 | 16:09:43

Momento nerissimo per la Fiorentina che è ultima in classifica e non vede segnali di ripresa. Le critiche ovviamente, alle quali ha risposto con una storia su Instagram Moise Kean, scrivendo allusioni anche pesanti.

Queste le sue parole: “Gesù era letteralmente perfetto e la gente lo odiava ancora. Non dare valore a ciò che gli altri pensano di te. Dedica la tua vita al servizio di Dio e al cammino nella sua volontà”. Difficile interpretare a chi si riferisca il classe 2000: quello che è certo è che i tifosi non gradiranno l’uscita del 25enne.

Foto: sito Fiorentina