Kean: “Contenti del primo posto. Sorteggio? Non temiamo nessuno”

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Malmoe che ha regalato anche il primo posto ai bianconeri.

Queste le sue parole: “Siamo felici, abbiamo ottenuto il primo posto, era dura dopo la sconfitta co il Chelsea ma nel calcio nulla è scontato. Sorteggio complicato? La Juve non teme nessuno, siamo una grande squadra. Ci faremo trovare pronti. PSG? Mi trovo bene qui, mi sento a casa e do tutto. Questo è un inizio per me, una grandissima motivazione per dare di più”.

Foto: Twitter Juve