Kean: “Cercheremo di lavorare sempre di più. La società mi ha sempre aiutato”

04/01/2026 | 17:34:55

L’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Come un gol può arrivare all’ultimo, ci si può assolutamente salvare ed essere positivi. Era importante entrare con la testa giusta, ci siamo riusciti e adesso andiamo avanti. Se è scattato qualcosa dopo la partita con l’Udinese? A nessuno piace stare in fondo, soprattutto a una squadra come la Fiorentina. Cercheremo di lavorare sempre di più. Se è stata la giusta risposta alla settimana che ho passato? Non ho sentito nessuna voce, ero concentrato su quello che stavo facendo. Era importante liberare la testa e dare qualcosa in più in campo. La società mi ha sempre aiutato e tocca a me a ricambiare”.

Foto: X Fiorentina