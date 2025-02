Kean assenza pesante: Palladino pensa alla soluzione in vista del Como

Dopo il giallo rimediato nella sfida contro l’Inter, Kean non sarà disponibile per il match che vedrà la Fiorentina scendere in campo contro il Como. Nonostante la difficoltà della gara non sembri così elevato, Fabregas potrebbe rappresentare una spina nel fianco per la Viola, con Palladino che dovrà trovare una soluzione per l’assenza del suo bomber. Una chiave risolutiva potrebbe essere semplicemente quella di spostare Beltran nel ruolo di prima punta, andando così a fare delle scelte mirate sulla trequarti campo. Alternativa completamente diversa, invece, sarebbe quella di mettere Zaniolo alla guida dell’attacco della compagine toscano, dando continuità al pensiero e alla linea che aveva intrapreso Gasperini.

FOTO: Instagram Kean