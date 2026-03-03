Kean: “Andremo al Mondiale. Gattuso uomo vero, daremo tutto per lui”

03/03/2026 | 18:41:15

Moise Kean, attaccante della Nazionale e della Fiorentina, ha parlato ai media presenti a margine di un evento a Milano.

Queste le sue parole: “I primi calci per strada sono i più divertente e più emozionanti. È una cosa bella essere in mezzo ai ragazzi”.

Quanto la emoziona l’azzurro? Speriamo di raggiungere il Mondiale, magari grazie ai suoi gol. “Speriamo. Indossare la maglia dell’Italia è sempre un’emozione grande, vogliamo tutti andare al Mondiale. Ce la faremo perché siamo un grande gruppo”.

Sappiamo che Gattuso è un martello, quante volte lo ha sentito? “Non è un martello, è giusto. Dice quello che pensa veramente, questo ci dà carica e fa impazzire, è uno vero. Può darci l’impatto giusto, daremo tutto per lui”.

Ci credete anche per ridare fiducia al popolo italiano. “Siamo tutti uniti, tutti compatti, ci vogliamo tutti bene. Di questo avevamo bisogno, di avere un gruppo di amici prima”.

Foto: Instagram Fiorentina