Kean ancora a segno: un suo gol spiana la strada al Psg contro il Montpellier

Moise Kean, punta del Psg, è andato in gol ancora una volta. L’attaccante della Nazionale italiana ha messo a segno il suo quinto gol in campionato, il settimo della sua stagione se si contano anche i suoi centri in Champions League. Sul risultato di 1-1, sul campo del Montpellier, un suo destro potente da posizione defilata ha riportato avanti il Paris Saint Germain. La partita si è poi conclusa per 3-1 a favore dei parigini.

Foto: Twitter Psg