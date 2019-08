Kean: “All’Everton per dimostrare il mio valore. Una fortuna aver giocato con CR7, grazie a lui…”

Moise Kean, nuovo attaccante dell’Everton, questo pomeriggio è stato presentato in conferenza stampa. Queste le sue principali dichiarazioni: “Questa squadra è come una famiglia, mi sto trovando veramente bene. Il club guarda avanti come me. Insieme possiamo arrivare molto lontano, l’obiettivo è puntare il più in alto possibile. L’addio alla Juventus? Tutti vogliono giocare e dimostrare il proprio valore, io sono qui per dare il 100% e fare vedere quanto valgo. Ho avuto avuto la fortuna di giocare con grandi campioni come Ronaldo. Grazie a lui ho imparato tante cose. L’episodio di razzismo a Cagliari? La Juve, i tifosi e i compagni mi sono stati vicini. Quel fatto non ha contribuito a farmi andare via”.

Foto: Twitter Everton