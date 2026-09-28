Kayode: “Non mi aspettavo di debuttare così. Vinto con cattiveria agonistica fantastica”

28/09/2026 | 23:12:04

Kayode ha parlato alla Rai dopo la vittoria contro la Turchia: “Non mi aspettavo di esordire in questo modo, sono felice. Nel primo tempo abbiamo giocato con una semplicità e con una cattiveria agonistica fantastica. Avevamo voglia di dimostrare, era una partita difficilissima in uno stadio incredibile, aver vinto qui è fantastico. Volevamo dimostrare e suonare la carica. Adesso aspettiamo la Francia. Rimesse laterali? Abbiamo provato delle cose, ma con questo campo non era facile”.

foto x azzurri