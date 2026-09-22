Kayode: “Mi ha cercato la Nigeria, ma giocare con l’Italia è un onore. Interesse di Inter e Juve? Volevo restare al Brentford”

22/09/2026 | 16:13:36

Michael Kayode, terzino destro classe 2004, sta vivendo un momento magico al Brentford. Arrivato in Inghilterra dopo un anno e mezzo trascorso alla Fiorentina, Kayode è diventato un punto fermo delle Bees, ritagliandosi poco a poco un ruolo da protagonista in una delle migliori squadre della Premier League. Adesso è anche arrivata la tanto attesa convocazione dalla Nazionale italiana. Le parole in conferenza stampa.

Sulla convocazione: “La Nigeria mi ha cercato, ma per chiunque giocare con l’Italia è un onore. Prima della partita con il Chelsea non sapevo della convocazione, l’ho scoperto dal telefono ed è stata un’emozione incredibile. Siamo in tanti giovani qui in Nazionale ed è una cosa che fa bene alla squadra. Voglio dare il massimo per il gruppo. Mancini mi ha parlato e mi ha spiegato il lavoro tattico che vuole, c’è sempre da imparare. E poi avere un capitano del calibro di Donnarumma è fantastico”.

Sulla rimessa laterale che lo ha reso famoso: “Mi sono svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. A Firenze non si usava molto, ma in Inghilterra c’è anche un allenatore ad hoc e abbiamo iniziato a fare schemi e tattiche. Ora la usano davvero tutti”.

Sulla terza mancata qualificazione al Mondiale: “Non essere andati al Mondiale fa male, ma quando qualcosa di brutto accade penso sempre che possa essere un nuovo punto di partenza. Dico ai tifosi di stare tranquilli, siamo qua per lavorare e per iniziare un nuovo ciclo”.

Sulle fonti di ispirazione: “Ho guardato sempre con interesse a Maldini, mentre qui c’è Di Lorenzo che mi aiuta tantissimo, è fonte d’ispirazione”.

Sulla Fiorentina: “Ogni cosa che ho vissuto a Firenze è stata fantastica, se sono qui devo sempre ringraziare la Fiorentina. Mi si è aperta questa opportunità e penso che chiunque vorrebbe giocare in Premier. In Inghilterra sono riuscito a migliorare tantissime cose, ma più che guardare alla differenza tra la Serie A e la Premier League penso che per un giovane sia fondamentale avere minutaggio e giocare”.

Sull’interesse di Inter e Juventus: “Sentire voci e interessi fa sempre piacere, ma avevo già in mente di proseguire il percorso con il Brentford, quindi non ho veramente mai pensato a un ritorno in Serie A nell’ultima estate. Il rinnovo col Brentford è sempre stata la mia idea”.

Foto: X Brentford