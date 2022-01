Kastanos: “Crediamo alla salvezza, tutto è possibile. Felice per il primo gol in Serie A”

Il centrocampista della Salernitana Grigoris Kastanos, oggi decisivo con il gol da tre punti, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita: “Queste partite vanno affrontate col sacrifico giusto, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo portato 3 punti a casa che è la cosa più importante. Il mio obierttivo è fare più gol, felice per il mio primo gol in serie A, grande vittoria per la squadra, siamo partiti col piede giusto nel nuovo anno e speriamo di continuare con questo atteggiamento. Alla salvezza ci crediamo, tutto è possibile”.

FOTO: Twitter Salernitana