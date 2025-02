Kasami saluta la Samp: “Ho sofferto tanto in questi mesi in silenzio. Ieri sera è arrivata la decisone”

Il centrocampista Pajtim Kasami nella giornata di ieri ha salutato la Sampdoria, club in cui era finito fuori dal progetto nel corso degli ultimi mesi. Lo svizzero sui social ha però voluto salutare la piazza ligure sui propri social in cui si nota l’assenza, fra i ringraziamenti, del neo ds Pietro Accardi e dei tecnici Andrea Sottil e Leonardo Semplici. Questo il suo post: “In questo momento vorrei solo dire grazie. In primis grazie ai tifosi, indossare questa maglia davanti a voi è stata un’emozione che non mi dimenticherò mai. Abbiamo gioito e pianto, ma lo abbiamo sempre fatto insieme. Mi sono goduto ogni minuto di questa esperienza e vi poterò sempre con nel mio cuore: sarò sempre uno di voi. Ho sofferto tanto in questi mesi in silenzio e ieri sera è arrivata la decisone.

Vorrei inoltre ringraziare Andrea Radrizzani, Presidente Manfredi , Massimo Ienca, Mister Pirlo, Andrea Mancini e Legrottaglie per aver creduto in me. Grazie a tutto lo staff tecnico: dai fisioterapisti ai dottori, e infine ai miei compagni. Vi auguro il meglio per il resto della stagione. Andate a riportare questi colori dove meritano di essere!

È stato un piacere, un onore, un’emozione forte. Grazie. Sempre e comunque forza Sampdoria”.

Foto: instagram Kasami