Kasami chiede scusa dopo l’espulsione: “Reazione inappropriata, mi assumo tutte le responsabilità”

Un’ingenuità, quella di Pajtim Kasami, che ha lasciato in dieci i suoi compagni di squadra nel match poi perso contro la FeralpiSalò. Il centrocampista della Sampdoria ha voluto chiedere scusa a tutti con un posto pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram: “Voglio scusarmi con tutti, compagni staff e tifosi, per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Sono consapevole che il mio gesto sia costato il risultato, e per questo sono molto dispiaciuto. Mi assumo tutte le responsabilità e vi prometto che non succederà più. Bravi ragazzi per aver continuato a lottare fino all’ultimo minuto, e un grazie ai tifosi per non aver mai smesso di sostenere la squadra, come ogni partita. Forza Samp”.

Foto: Instagram Samp