Kartal non cambia idea: il tecnico lascia la panchina del Fenerbahce

11/09/2026 | 17:46:04

Kartal non arretra dopo le dimissioni di ieri in conferenza stampa, l’ormai ex tecnico del Fenerbahce non si è presentato venerdì mattina all’allenamento. Dopo l’incontro con il ds Oğuz Çetin, durato circa due ore, l’addio del tecnico al Fenerbahce è diventato ormai cosa certa. La quarta avventura di Ismail Kartal al Fenerbahce è durata 11 partite nella quale ha ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con una media di 1,91 punti a parti. Lo riporta A Spor.

foto x fenerbahce