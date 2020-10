Karsdorp: “Voglio tornare a essere il giocatore di qualche anno fa”

Il laterale della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il CSKA di Sofia. Ecco le parole di Karsdorp: “Non sono ancora il giocatore che la Roma aveva in mente quando mi ha acquistato, voglio tornare a essere il calciatore di qualche anno fa. Purtroppo ho avuto degli infortuni gravi che mi hanno impedito di esprimermi ai miei livelli. Adesso ho tanta fiducia e sono felice di giocare, ma devo ancora fare degli step per tornare a essere quel tipo di giocatore”.

Foto: Twitter Roma